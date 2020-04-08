ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК начал тестировать смену места голосования онлайн

Новости » Политика     08.04.2020 - 14:31
ЦИК начал тестировать смену места голосования онлайн
Фото: Центральная избирательная комиссия (РБК-Украина)

На следующих выборах сменить место голосования можно будет через интернет

Центральная избирательная комиссия Украины начала тестировать функцию дистанционной смены места голосования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, ЦИК тестирует функцию смены места голосования онлайн

"Помните, сколько мы сил и времени тратили на этот процесс на президентских выборах. Теперь на следующих выборах народных депутатов и президента можно будет сменить место голосование за пару минут из дому. Хотя, надеюсь, уже можно будет голосовать онлайн. По крайней мере, работаем над этим", - добавил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше могут провести выборы президента без голосования на избирательных участках. Данные меры предпринимаются в связи с пандемией коронавируса, и польский Сейм уже поддержал соответствующие правки в Избирательный кодекс. Согласно изменениям, поляки смогут голосовать по почте.

В январе 2020 года глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что украинцы еще не готовы к голосованию через интернет.

ЦИК предусмотрел возможность онлайн-заседаний
Новости Украины Центральная избирательная комиссиявыборыголосование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь