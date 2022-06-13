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Зеленский после разговора с премьером Нидерландов: рассчитываем на поддержку вступления в ЕС

Фото: Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина рассчитывает на поддержку Нидерландов на пути к членству в Евросоюзе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня Зеленский провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Обсудили евроинтеграционный путь Украины. Рассчитываем на поддержку", - написал президент.

Кроме этого, Зеленский проинформировал Рютте об актуальной ситуации на фронте.

Также президент поблагодарил за оборонную помощь, которую Нидерланды оказывают Украине для противодействия агрессии России.

Напомним, Дания и Нидерланды по состоянию на 9 июня не поддерживали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на июньском саммите лидеров Евросоюза.

13 июня Еврокомиссия обсудила предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС Украине, Молдове и Грузии.

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Владимир ЗеленскийНидерланды