Зеленский после разговора с премьером Нидерландов: рассчитываем на поддержку вступления в ЕС
Украина рассчитывает на поддержку Нидерландов на пути к членству в Евросоюзе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
Сегодня Зеленский провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
"Обсудили евроинтеграционный путь Украины. Рассчитываем на поддержку", - написал президент.
Кроме этого, Зеленский проинформировал Рютте об актуальной ситуации на фронте.
Также президент поблагодарил за оборонную помощь, которую Нидерланды оказывают Украине для противодействия агрессии России.
Напомним, Дания и Нидерланды по состоянию на 9 июня не поддерживали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на июньском саммите лидеров Евросоюза.
13 июня Еврокомиссия обсудила предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС Украине, Молдове и Грузии.