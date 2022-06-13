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Зеленський після розмови з прем'єром Нідерландів: розраховуємо на підтримку вступу в ЄС

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Нідерланди, Понеділок 13 червня 2022 21:32
Зеленський після розмови з прем'єром Нідерландів: розраховуємо на підтримку вступу в ЄС Фото: Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Елізавєта Драбкіна

Україна розраховує на підтримку Нідерландів на шляху до членства в Євросоюзі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Сьогодні Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Обговорили євроінтеграційний шлях України. Розраховуємо на підтримку", - написав президент.

Окрім цього, Зеленський проінформував Рютте про актуальну ситуацію на фронті.

Також президент подякував за оборонну допомогу, яку Нідерланди надають Україні для протидії агресії Росії.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди станом на 9 червня не підтримували надання Україні статусу кандидата у члени ЄС на червневому саміті лідерів Євросоюзу.

13 червня Єврокомісія обговорила надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні, Молдові та Грузії.

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Володимир Зеленський Нідерланди
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