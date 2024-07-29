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Зеленський відвідав передову біля Вовчанська та Дергачі

Україна, Понеділок 29 липня 2024 13:55
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Зеленський відвідав передову біля Вовчанська та Дергачі Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський прибув до лінії фронту в Харківській області та в районі Вовчанська вручив нагороди воїнам Сил спецоперацій, які відзначають сьогодні свій день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

"Хочу вам подякувати за ваші героїчні операції як у тилу ворога, так і під час захисту й деокупації наших територій, міст і сіл, починаючи від захисту ДАПу в 2014 році, потім Гостомель, Херсонщина й операція на Харківщині. Бережіть, будь ласка, себе. Сьогодні ви на цьому напрямку, він, напевно, один із найскладніших. Уся країна на вас розраховує, ми точно переможемо", - сказав Зеленський.

Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухали доповідь командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака щодо стратегії розвитку ССО та виконаних і запланованих завдань. Бригадний генерал Трепак розповів про три основні напрями діяльності ССО: психологічні операції та некінетичні дії, рух опору на тимчасово окупованих територіях та дії підрозділів спецпризначення.

Також обговорили подальше реформування та розвиток спроможностей ССО згідно із сучасними викликами та з використанням найкращого світового й вітчизняного досвіду, набутого з 2014 року, повідомили в прес-службі.

Зеленський також побував у місті Дергачі у Харківській області.

"Минулого року тут відновили 18 будинків на 250 квартир і забезпечили людей укриттями, яких раніше не було. Зараз тривають роботи з відбудови місцевої амбулаторії", - зазначив Зеленський.

Сили спеціальних операцій ЗСУ - еліта українського війська

Сили спеціальних операцій Збройних сил України (ССО) – це окремий рід сил у складі ЗСУ, що складається з висококваліфікованих фахівців, які виконують найскладніші та найнебезпечніші завдання. Їх часто називають "тихими вбивцями" або "тінню війни".

Ідея створення Сил спеціальних операцій в Україні виникла ще на початку 2000-х років. Однак активний розвиток цього роду військ розпочався після Революції Гідності та російської агресії.

Офіційно Сили спеціальних операції ЗСУ були створені у 2016 році. Це стало відповіддю на виклики сьогодення та необхідністю мати високопрофесійний підрозділ, здатний діяти в складних умовах.

Спектр завдань ССО надзвичайно широкий і включає в себе:

  • Розвідка: збір розвідувальної інформації в тилу ворога, виявлення та знищення його сил і засобів.
  • Прямі акції: проведення диверсійних операцій, захоплення важливих об'єктів, звільнення заручників.
  • Військова підтримка: надання допомоги іншим підрозділам ЗСУ, проведення спеціальних операцій у складі міжнародних коаліцій.
  • Інформаційно-психологічні операції: вплив на морально-психологічний стан противника, поширення дезінформації.
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