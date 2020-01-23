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Встречи Зеленского и Путина в Израиле не было, - Кремль

Новости » Политика     23.01.2020 - 19:13
Встречи Зеленского и Путина в Израиле не было, - Кремль
Коллаж РБК-Украина

Встреча двух президентов не состоялась из-за того, что Зеленский пропустил форум по Холокосту

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что встреча президента Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле не состоялась. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, встреча не состоялась из-за того, что украинский президент отменил своей приезд на форум памяти жертв Холокоста.

"Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - заявил Песков.

Напомним, российские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в Израиле, куда 23 января приедут по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим. В Офисе украинского президента не исключили, что встреча украинского и российского президента может состояться.

Однако 23 января Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле. По его словам, из-за ограниченного количества мест и огромного интереса к Всемирному форуме памяти Холокоста на него трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию.

Отметим, что сегодня Владимир Зеленский начал рабочий визит в Израиль. У него запланированы встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

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