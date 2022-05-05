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Зеленский рассказал о втором этапе эвакуации из Мариуполя и заверил, что спасение людей продолжится

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Мариуполь, Четверг 05 мая 2022 01:15
Зеленский рассказал о втором этапе эвакуации из Мариуполя и заверил, что спасение людей продолжится Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о завершении второго этапа эвакуации из Мариуполя Донецкой области. Он отметил, что удалось вывезти в Запорожье 344 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение Зеленского.

"Сегодня завершился второй этап нашей эвакуационной операции из Мариуполя. 344 человека удалось спасти - из самого города и окрестностей. Именно столько людей сегодня уехали в Запорожье. Наша команда готовится их встречать. Встречать так же, как и более 150 человек, которых удалось вывезти из "Азовстали", - заявил Зеленский.

По его словам, все они получают необходимую помощь. Кроме того, глава государства поблагодарил всех, кто был причастен к эвакуации.

"Договариваемся и надеемся продолжить спасение людей из "Азовстали", из Мариуполя", - добавил президент.

Зеленский также поговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем о том, что уже удалось сделать и о том, что предстоит, чтобы спасти мариупольцев и защитников города.

"Не было дня, чтобы я этим не занимался, чтобы мы этим не занимались. И я благодарен всем, кто помогает", - добавил Зеленский.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что из "Азовстали" удалось эвакуировать 156 гражданских лиц.

Мы также писали о том, что Макрон призвал Путина разрешить продолжение эвакуации из "Азовстали".

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