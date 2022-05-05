ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський розповів про другий етап евакуації з Маріуполя та запевнив, що порятунок людей продовжиться

Новость на русском →
Маріуполь, Четвер 05 травня 2022 01:15
Зеленський розповів про другий етап евакуації з Маріуполя та запевнив, що порятунок людей продовжиться Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський розповів про завершення другого етапу евакуації з Маріуполя Донецької області. Він зазначив, що вдалося вивезти до Запоріжжя 344 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення Зеленського.

"Сьогодні завершився другий етап нашої евакуаційної операції з Маріуполя. 344 людини вдалося врятувати - з самого міста та околиць. Саме стільки людей сьогодні поїхали в Запоріжжя. Наша команда готується їх зустрічати. Зустрічати так само, як і понад 150 осіб, яких вдалося вивезти з "Азовсталі", - заявив Зеленський.

За його словами, всі вони отримують необхідну допомогу. Крім того, глава держави подякував усім, хто був причетний до евакуації.

"Домовляємося і сподіваємося продовжити порятунок людей з "Азовсталі", з Маріуполя", - додав президент.

Зеленський також поговорив з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем про те, що вже вдалося зробити і про те, що належить, щоб врятувати маріупольців і захисників міста.

"Не було дня, щоб я цим не займався, щоб ми цим не займалися. І я вдячний всім, хто допомагає", - додав Зеленський.

Нагадаємо, глава офісу президента Андрій Єрмак розповів, що з "Азовсталі" вдалося евакуювати 156 цивільних осіб.

Ми також писали про те, що Макрон закликав Путіна дозволити продовження евакуації з "Азовсталі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Маріуполь
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни