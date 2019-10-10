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Зеленский рассказал, возможно ли возобновление авиасообщения с Россией

Новости » Политика    10.10.2019 - 23:49
Зеленский рассказал, возможно ли возобновление авиасообщения с Россией
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины также рассказал, что сам несколько раз звонил Путину

Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона рассказал, что Украине не выгодно отсутствие авиационного сообщения с Российской Федерацией, но прежде чем его возобновить "нужно встречаться и заканчивать войну". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По мнению Зеленского, странно, что при отсутствии авиасообщения с РФ, железнодорожное сообщение остается.

"Авиасообщение. Я говорил, что очень странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании. И у нас дотационными являются авиарейсы. Мы можем спокойно национализировать нашу крупную авиакомпанию. И я знаю, что только будут счастливы собственники, чтобы не платить по долгам. Но мы пока им такого счастья не предоставим", - сказал Зеленский.

Он добавил, что для восстановления авиасообщения нужно закончить войну.

"Конечно же нам это не выгодно (отсутствие авиасообщения с РФ, - ред.), но наши люди должны этого хотеть. Это важно. А для того, чтобы делать такие шаги, нужно встречаться и заканчивать войну", - заявил Зеленский

Президент также рассказал, что сам звонил Владимиру Путину

"Я позвонил президенту РФ Путину. Все звонки совершал я. С меня корона не упадет. Поэтому это с нашей стороны и были шаги навстречу. Все стороны должны изменить риторику, перестать говорить "нас нет, это внутренний конфликт, сами решайте". Так результата добиться сложно", - считает Зеленский.

Напомним, в апреле 2019 года Росавиация предложила властям Украины провести переговоры по возобновлению авиасообщения в полном объеме, на регулярной и чартерной основе.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийРоссийская Федерацияавиасообщение
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