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Зеленський розповів, чи можливе відновлення авіасполучення з Росією

Новини » Політика    10.10.2019 - 23:49
Зеленський розповів, чи можливе відновлення авіасполучення з Росією
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України також розповів, що сам кілька разів телефонував Путіну

Президент Володимир Зеленський під час прес-марафону розповів, що Україні не вигідна відсутність авіаційного сполучення з Російською Федерацією, але перш ніж його поновити потрібно "зустрічатися і завершувати війну". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На думку Зеленського, дивно, що за відсутності авіасполучення з РФ, залізничне сполучення залишається.

"Авіасполучення. Я говорив, що дуже дивно, що поїзди у нас ходять, а літаки не літають. У нас, до речі, через це банкрутують наші компанії. І у нас є дотаційними авіарейси. Ми можемо спокійно націоналізувати нашу велику авіакомпанію. І я знаю, що тільки будуть щасливі власники, щоб не платити за боргами. Але ми поки їм такого щастя не дамо", - сказав Зеленський.

Він додав, що для відновлення авіасполучення потрібно завершити війну.

"Звичайно ж нам це не вигідно (відсутність авіасполучення з РФ, - ред.), але наші люди повинні цього хотіти. Це важливо. А для того, щоб робити такі кроки, треба зустрічатися і завершувати війну", - заявив Зеленський

Президент також розповів, що сам телефонував Володимиру Путіну

"Я подзвонив президенту РФ Путіну. Всі дзвінки здійснював я. З мене корона не впаде. Тому це з нашого боку були кроки назустріч. Всі сторони повинні змінити риторику, перестати говорити "нас немає, це внутрішній конфлікт, вирішуйте самі". Так результату домогтися складно", - вважає Зеленський.

Нагадаємо, в квітні 2019 року Росавіація запропонувала владі України провести переговори з відновлення авіасполучення у повному обсязі, на регулярній і чартерній основі.

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