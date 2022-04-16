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Зеленский рассказал о том, как долго будет продолжаться война

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо включать эффективность инструментов влияния на Россию. От этого будет завесить, сколько будет продолжаться война РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

"Нужно включать эффективность инструментов влияния на Россию. Те, которые использует Украина и вся наша антивоенная коалиция. Успех наших военных на поле боя, действительно, исторически значимы, но еще недостаточно, чтобы очистить нашу землю от оккупантов. Будем бить их больше", - заявил глава государства.

Зеленский также отметил, что санкции против России очень серьезные, но их недостаточно, чтобы российская военная машина осталась без средств для существования.

"Именно на этих двух направлениях определяется, сколько будут продолжаться война", - подчеркнул президент.

Он добавил, что главная сейчас задача - это чем быстрее установить мир. При этом ВСУ блестяще выполняют свою задачу. Они останавливают атаки российских войск и реализуют контрнаступления.

"Свою активность должны продолжать дипломаты по всем возможным линиям, на всех возможных уровнях, как официальных, так и неофициальных", - добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Россия показала свою главную цель - уничтожить Донбасс.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном преступления и мирные переговоры с Россией.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины