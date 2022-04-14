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Обсудили преступления и мирные переговоры. Зеленский поговорил по телефону с Макроном

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Киев, Четверг 14 апреля 2022 23:57
Обсудили преступления и мирные переговоры. Зеленский поговорил по телефону с Макроном Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе беседы главы государств обсудили войну в Украине, а также переговоры с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Владимира Зеленского.

"Провел переговоры с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к достижению мира в Украине и Европе", - отметил президент Украины.

Напомним, что ранее Макрон отказался называть войну РФ против Украины геноцидом. Французский президент также отметил сотрудничество Франции с Украиной в расследовании предполагаемых военных преступлений.

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