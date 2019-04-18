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Зеленський розповів про своє ставлення до легалізації наркотиків

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 09:38
Зеленський розповів про своє ставлення до легалізації наркотиків
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зеленський підтримує легалізацію медичної марихуани у вигляді крапель

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський підтримує легалізацію медичної марихуани у вигляді крапель. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Зеленський консультувався з приводу питання легалізації з Євгеном Комаровським.

"Медична марихуана, я вважаю, що це нормально, в крапельках вона продається. Я, до речі, консультувався з цього приводу з Євгеном Олеговичем Комаровським", - сказав він.

На запитання журналіста: "Ви за легалайз?", Зеленський відповів, що він за легалайз крапель.

Нагадаємо, петиція з вимогою легалізувати в Україні використання канабісу в медичних і наукових цілях набрала 25 тисяч підписів на сайті Верховної ради.

Автори петиції вимагають законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з конопель при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту і ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гентінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час Сніду, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу та інше

 

 

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