ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский рассказал о срыве оккупантами гуманитарных коридоров для мариупольцев

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 00:27
Зеленский рассказал о срыве оккупантами гуманитарных коридоров для мариупольцев Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации с гуманитарными коридорами, и как российские оккупанты срывают эвакуацию мирных жителей из осажденного Мариуполя.

Об этом 23 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

Зеленский поблагодарил главу МИД Греции за поддержку работы гуманитарных коридоров в Мариуполь, чтобы спасти гражданских и довезти туда гуманитарный груз.

Президент отметил, что сейчас в Мариуполе находятся около 100 тысяч человек - в бесчеловечных условиях, в полной блокаде, без еды, воды, лекарства, и под постоянными обстрелами и бомбардировками.

"Уже не первую неделю мы стараемся организовать стабильные гуманитарные коридоры для мариупольцев. И почти все наши попытки, к сожалению, срываются российскими оккупантами. Обстрелами или сознательным террором.

Сегодня одна из гуманитарных колонн была просто захвачена оккупантами. На согласованном маршруте возле Мангуша. В плену оказались работники ГСЧС и водители автобусов.

Мы делаем все, чтобы освободить наших людей и разблокировать движение гуманитарных грузов. Вот почему я благодарен, когда представитель европейского государства высокого уровня соглашается лично присоединиться к гуманитарной миссии", - сказал президент.

Как подчеркнул Зеленский, во вторник все же удалось спасти 7026 мариупольцев. В среду работа продолжится.

"Наши представители пытаются договориться о гуманитарных коридорах еще в Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областях", - сказал президент.

Видео: Владимир Зеленский высказался о гуманитарных коридорах в ночном обращении 23 марта

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский эвакуация Война России против Украины
NEWS
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро