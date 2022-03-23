ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський розповів про зрив окупантами гуманітарних коридорів для маріупольців

Новость на русском →
Середа 23 березня 2022 00:27
Зеленський розповів про зрив окупантами гуманітарних коридорів для маріупольців Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію з гуманітарними коридорами, і як російські окупанти зривають евакуацію мирних жителів з обложеного Маріуполя.

Про це 23 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

Зеленський подякував главі МЗС Греції за підтримку роботи гуманітарних коридорів до Маріуполя, щоб врятувати цивільних і довезти туди гуманітарний вантаж.

Президент зазначив, що зараз в Маріуполі перебувають близько 100 тисяч людей - в нелюдських умовах, в повній блокаді, без їжі, води, ліки, і під постійними обстрілами та бомбардуваннями.

"Вже не перший тиждень ми намагаємось організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами. Обстрілами або свідомим терором.

Сьогодні одна з гуманітарних колон була просто захоплена окупантами. На погодженому маршруті біля Мангуша. В полоні опинилися працівники ДСНС і водії автобусів.

Ми робимо все, щоб звільнити наших людей і розблокувати рух гуманітарних вантажів. Ось чому я вдячний, коли представник європейської держави високого рівня погоджується особисто долучитися до гуманітарної місії", - сказав президент.

Як зазначив Зеленський, у вівторок все ж вдалося врятувати 7026 маріупольців. У середу робота продовжиться.

"Наші представники намагаються домовитися про гуманітарні коридори ще в Київській, Харківській, Запорізькій та Луганській областях", - сказав президент.

Відео: Володимир Зеленський висловився про гуманітарні коридори в нічному зверненні 23 березня

Нагадаємо, міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас розповів, що хоче очолити гуманітарну місію до Маріуполя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський евакуація Війна Росії проти України
NEWS
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Гарантії та переговори. Що стоїть за словами Зеленського про можливий референдум
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Гарантії та переговори. Що стоїть за словами Зеленського про можливий референдум