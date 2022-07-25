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Зеленский рассказал, как и когда состоится саммит Крымской платформы

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Саммит Крымской платформы состоится 23 августа в режиме онлайн. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на него президента Гватемалы Алехандро Джамматтея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общий брифинг Владимира Зеленского и Алехандро Джамматтеи.

"Я пригласил Алехандро на саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа в режиме онлайн. Проговорил консолидацию других стран региона для участия в этом саммите", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня в Украине с рабочим визитом находится президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи. Он побывал в Буче, Ирпене и Бородянке.

И встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит Алехандро Джамматтеи в Украину за последние 12 лет.

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Владимир Зеленский