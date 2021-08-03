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Зеленский рассказал, на что пойдут 2,7 млрд долларов транша МВФ для Украины

Автор: Инна Собора

Украина 23 августа получит транш от Международного валютного фонда в более 2,7 млрд долларов. Президент Владимир Зеленский ожидает, что эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что Украина продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша МВФ в рамках текущей программы stand-by.

"Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре", - напомнил Зеленский.

Напомним, сегодня ночью МВФ окончательно утвердил выделение из резервных активов 650 млрд долларов. Из них 2,7 млрд долларов предусмотрены для Украины.

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