RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський розповів, на що підуть 2,7 млрд доларів траншу МВФ для України

Автор: Инна Собора

Україна 23 серпня отримає транш від Міжнародного валютного фонду у понад 2,7 млрд доларів. Президент Володимир Зеленський очікує, що ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Це стане гарним подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ та особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення", - сказав Зеленський.

Він також додав, що Україна продовжує впроваджувати реформи й виконувати структурні маяки задля отримання нового траншу МВФ в межах поточної програми stand-by.

"Ми працюємо над завершенням першого перегляду чинної програми Міжнародного валютного фонду та очікуємо місію МВФ у вересні", - нагадав Зеленский.

Нагадаємо, сьогодні вночі МВФ остаточно затвердив виділення з резервних активів 650 млрд доларів. Із них 2,7 млрд доларів передбачені для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФТранш