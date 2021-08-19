Зеленский рассказал о планах на встречи с Меркель и Байденом: будем прагматичными

По его словам, он не знал, что перед приездом в Киев Меркель встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому надеется, что она приедет "с каким-то видением, с каким-то общим результатом". При этом Зеленский отметил, что украинская сторона не рассчитывает на подарки.

"Будем снова прагматичными. Но иногда лучше иметь не очень хороший результат, но конкретный ... чем просто ничего не иметь. Поэтому я думаю, что у нее будет предложение о ситуации по "Северному потоку-2", то, что мне понятно. Например, какие-то гарантии, которые будет предлагать Россия по сохранению объема газа после 2024 по украинской трубе и т.д.", - сказал он.

Что касается встречи с Байденом в конце августа, то Зеленский хотел бы получить "честные ответы хотя бы на некоторые вопросы".

"Безопасность, экономика. И действительно у нас большая программа по флоту. И по реновации в целом, перезагрузке в целом экономики страны. Там большая программа на 270 млрд долларов. Это не значит, что нам нужны подарки от Соединенных Штатов. Я к тому, что мы готовы, нам надо привлекать дешевые деньги и так далее. И поддержка", - добавил Зеленский.