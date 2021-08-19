Зеленський розповів про плани на зустрічі з Меркель і Байденом: будемо прагматичними

За його словами, він не знав, що перед приїздом до Києва Меркель зустрінеться в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним. Тому сподівається, що вона приїде "з якимось баченням, з якимось загальним результатом". При цьому Зеленський зазначив, що українська сторона не розраховує на подарунки.

"Будемо знову прагматичними. Але іноді краще мати не дуже хороший результат, але конкретний ... ніж просто нічого не мати. Тому я думаю, що у неї буде пропозиція про ситуацію щодо "Північного потоку-2", те, що мені зрозуміло. Наприклад, якісь гарантії, які буде пропонувати Росія по збереженню обсягу газу після 2024 по українській трубі і т.д.", - сказав він.

Що стосується зустрічі з Байденом в кінці серпня, то Зеленський хотів би отримати "чесні відповіді хоча б на деякі питання".

"Безпека, економіка. І дійсно у нас велика програма щодо флоту. І щодо реновації в цілому, перезавантаження в цілому економіки країни. Там велика програма на 270 млрд доларів. Це не означає, що нам потрібні подарунки від Сполучених Штатів. Я до того, що ми готові, нам треба залучати дешеві гроші і так далі. І підтримка", - додав Зеленський.