Зеленский рассказал, когда перезапустят Конституционный суд

По словам президента Украины Владимира Зеленского вскоре состоится перезагрузка Конституционного суда. В ближайшие недели будет восстановлен состав судей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время интервью каналу "ICTV".
После восстановления состава судей - состоится голосование касаемо закона о Конституционном суде Украины.
"По поводу Конституционного суда. Будет перезагрузка Конституционного суда, как только будет восстановлен состав судей. Мы ждали от Верховной рады их представителей. Этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет, обязательно. И будет потом проголосован закон о КСУ", - заявил президент.
Как отметил Зеленский, перезапущенный Конституционный суд будет работать, "в первую очередь, на государство".