Зеленский рассказал, когда перезапустят Конституционный суд

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время интервью каналу "ICTV".

После восстановления состава судей - состоится голосование касаемо закона о Конституционном суде Украины.

"По поводу Конституционного суда. Будет перезагрузка Конституционного суда, как только будет восстановлен состав судей. Мы ждали от Верховной рады их представителей. Этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет, обязательно. И будет потом проголосован закон о КСУ", - заявил президент.

Как отметил Зеленский, перезапущенный Конституционный суд будет работать, "в первую очередь, на государство".