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Зеленський розповів, коли перезапустять Конституційний суд

Автор: Сергій Пишкін

За словами президента України Володимира Зеленського незабаром відбудеться перезавантаження Конституційного суду. Найближчими тижнями буде поновлено склад суддів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Володимира Зеленського під час інтерв'ю каналу "ICTV".

Після поновлення складу суддів - відбудеться голосування щодо закону про Конституційний суд України.

"Щодо Конституційного суду. Буде перезавантаження Конституційного суду, як тільки буде поновлено склад суддів. Ми чекали від Верховної ради їх представників. Цього не сталося. Найближчими тижнями це станеться, обов'язково. І буде потім проголосовано закон про КСУ", - заявив президент.

Як відзначив Зеленський, перезавантажений Конституційний суд працюватиме, "в першу чергу, на державу".

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Володимир ЗеленськийКонституционный суд Украины