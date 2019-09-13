Зеленский рассказал об отношениях с США

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о взаимоотношениях Украины и США. Об этом он сообщил на форуме YES, передает корреспондент РБК-Украина.

Как заявил глава государства, отношения с США пока что хорошие, в частности, из-за возросшей финансовой поддержки.

"Пока что отношения с США были хорошими. Трамп постоянно поздравляет меня с разными победами. Люди переживали, что США заблокируют военную помощь на 250 миллионов долларов. Теперь мы получим 390 миллионов долларов.

У нас очень хорошие отношения с нашим стратегическим партнером США. И я благодарен за их поддержку и помощь", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что введение миротворческой миссии на Донбасс не рассматривается.

"Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе. Я не хочу, чтобы у нас был абхазский сценарий, был приднепровский сценарий. Я не поднимаю тему миротворцев, и в Минске не поднимают эту тему. Я доволен, если миротворцы будут на границе Украины и РФ - пожалуйста, туда мы их приглашаем", - сообщил он.

Кроме этого, глава государства призывает международное сообщество сохранить санкции против России.

"Иногда они (международные партнеры,- ред.) думают о снятии санкций. Вы теряете деньги, извините, мы теряем людей. Санкции - это те самые жесткие налоги необходимы для мирового порядка. Это налог ради мира и пока он не будет восстановлен, санкции должны быть сохранены", - заявил Зеленский.