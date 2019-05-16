Зеленский рассказал, как будет отбирать кандидатов на должности глав ОГА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупных международных рекрутинговых и HR-агентств и обсудил с ними возможное сотрудничество в поиске кадров на ряд должностей в системе государственного управления. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

Зеленский отметил, что его команда имеет определенное количество кандидатур на должности руководителей ОГА, но и здесь нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей". Он добавил, что хочет провести прозрачный конкурс на эти должности.

"Мы действительно хотим найти новых талантливых людей, хороших специалистов, которые разделяют наши ценности. Это не популизм, это - наша цель. И мы понимаем, что найти лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты, не очень просто. Поэтому хотим пригласить вас к сотрудничеству в этой сфере, - отметил Зеленский.

Кроме того, на встрече речь шла о главных критериях, которым должны соответствовать претенденты.

"Мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с руководителями ведущих иностранных банков в Украине, а также с представителями Независимой ассоциации банков Украины. Он подчеркнул необходимость обеспечить прозрачные и равные правила игры и для частных, и для государственных банков. Кроме того, он поддержал реформу корпоративного управления в государственных банках, которая устранила бы политическое влияние на них.