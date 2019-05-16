Зеленський розповів, як буде відбирати кандидатів на посади голів ОДА

Новообраний президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками великих міжнародних рекрутингових і HR-агенцій та обговорив з ними можливу співпрацю в пошуку кадрів на низку посад у системі державного управління. Про це повідомляє прес-служба Зеленського.

Зеленський зазначив, що його команда "має певну кількість кандидатур на посади очільників ОДА, але і тут нам потрібна ваша допомога з інструментами адекватної оцінки цих людей". Він додав, що хоче провести прозорий конкурс на ці посади.

"Ми справді хочемо знайти нових талановитих людей, хороших фахівців, які поділяють наші цінності. Це не популізм, це - наша мета. І ми розуміємо, що знайти найкращих фахівців, які мають високі компетенції й орієнтовані на конкретні результати, не дуже просто. Тому хочемо запросити вас до співпраці у цій сфері, - зазначив Зеленський.

Крім того, на зустрічі йшлося про головні критерії, яким мають відповідати претенденти.

"Ми хочемо провести прозорий конкурс на ці посади, знайти найкращих менеджерів, які прагнуть позитивних змін у своїх регіонах, мають стратегію розвитку та здатні залучати локальні й іноземні інвестиції", - додав він.

Раніше повідомлялось, що Зеленський зустрівся з керівниками провідних іноземних банків в Україні, а також із представниками Незалежної асоціації банків України. Він наголосив на необхідності забезпечити прозорі та рівні правила гри і для приватних, і для державних банків. Крім того, він підтримав реформу корпоративного управління у державних банках, яка усунула б політичний вплив на них.