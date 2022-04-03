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Зеленский рассказал, что оккупантам мешает уничтожить украинцев

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чем больше люди протестуют, тем сложнее оккупантам уничтожить украинский народ, уничтожить нашу свободу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Президента Украины Владимира Зеленского.

"Я благодарен всем, кто выходит на улицы во временно оккупированных городах. Всем, кто не боится и выходит. Я благодарен всем, кто боится и выходит. Всем, кто чувствует, что без этого решения защищать Украину и свободу оккупанты могут закрепиться", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также отдельно поблагодари жителей Энергодара, которые вышли на митинг для защиты своего города. В ответ оккупанты открыли огонь против совершенно мирных людей.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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