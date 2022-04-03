Зеленский рассказал, что оккупантам мешает уничтожить украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чем больше люди протестуют, тем сложнее оккупантам уничтожить украинский народ, уничтожить нашу свободу.

"Я благодарен всем, кто выходит на улицы во временно оккупированных городах. Всем, кто не боится и выходит. Я благодарен всем, кто боится и выходит. Всем, кто чувствует, что без этого решения защищать Украину и свободу оккупанты могут закрепиться", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также отдельно поблагодари жителей Энергодара, которые вышли на митинг для защиты своего города. В ответ оккупанты открыли огонь против совершенно мирных людей.