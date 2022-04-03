Зеленський розповів, що окупантам заважає знищити українців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чим більше люди протестують, тим складніше окупантам знищити український народ, знищити нашу свободу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Президента України Володимира Зеленського.
"Я вдячний всім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах. Всім, хто не боїться і виходить. Я вдячний всім, хто боїться і виходить. Всім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну і свободу окупанти можуть закріпитися", - підкреслив президент України.
Зеленський також окремо подякуй жителям Енергодара, які вийшли на мітинг для захисту свого міста. У відповідь окупанти відкрили вогонь проти абсолютно мирних людей.
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