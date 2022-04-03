Зеленський розповів, що окупантам заважає знищити українців

"Я вдячний всім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах. Всім, хто не боїться і виходить. Я вдячний всім, хто боїться і виходить. Всім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну і свободу окупанти можуть закріпитися", - підкреслив президент України.

Зеленський також окремо подякуй жителям Енергодара, які вийшли на мітинг для захисту свого міста. У відповідь окупанти відкрили вогонь проти абсолютно мирних людей.