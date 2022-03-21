Зеленский рассказал об обращении к народу Израиля и переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с Россией и своем сегодняшнем разговоре с правительством Израиля. При этом он подчеркнул, что в первую очередь он от имени украинцев обращался к народу Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского по время брифинга.

Он подчеркнул, что уверен в том, что жители Израиля очень хорошо нас понимают.

"Израиль имеет свои интересы, стратегию защиты своих граждан. Мы все это понимаем. Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет пытается найти переговорный путь с Россией. И мы за это благодарны, за каждое усилие, чтобы раньше или позднее мы начали говорить с Россией, возможно, в Иерусалиме. Это правильное место, чтобы найти мир, если это возможно", - заявил глава государства.