Зеленский рассказал об обращении к народу Израиля и переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с Россией и своем сегодняшнем разговоре с правительством Израиля. При этом он подчеркнул, что в первую очередь он от имени украинцев обращался к народу Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского по время брифинга.
Он подчеркнул, что уверен в том, что жители Израиля очень хорошо нас понимают.
"Израиль имеет свои интересы, стратегию защиты своих граждан. Мы все это понимаем. Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет пытается найти переговорный путь с Россией. И мы за это благодарны, за каждое усилие, чтобы раньше или позднее мы начали говорить с Россией, возможно, в Иерусалиме. Это правильное место, чтобы найти мир, если это возможно", - заявил глава государства.
Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что переговоры с Российской Федерацией могут затянуться на несколько недель. При этом он подчеркнул, что позиция Москвы стала уже более адекватной.
Ранее Зеленский заявил, что начальный план российских военных по захвату нашего государства провалился.
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