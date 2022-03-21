Зеленський розповів про звернення до народу Ізраїлю і переговори з Росією
Президент України Володимир Зеленський розповів про переговори з Росією і свою сьогоднішню розмову з урядом Ізраїлю. При цьому він підкреслив, що в першу чергу він від імені українців звертався до народу Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.
Він підкреслив, що впевнений в тому, що жителі Ізраїлю дуже добре нас розуміють.
"Ізраїль має свої інтереси, стратегію захисту своїх громадян. Ми все це розуміємо. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет намагається знайти переговорний шлях з Росією. І ми за це вдячні, за кожне зусилля, щоб раніше чи пізніше ми почали говорити з Росією, можливо, в Єрусалимі. Це правильне місце, щоб знайти мир, якщо це можливо", - заявив глава держави.
Нагадаємо, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що переговори з Російською Федерацією можуть затягнутися на кілька тижнів. При цьому він підкреслив, що позиція Москви стала вже більш адекватною.
Раніше Зеленський заявив, що початковий план російських військових із захоплення нашої держави провалився.
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