Зеленський розповів про звернення до народу Ізраїлю і переговори з Росією

Президент України Володимир Зеленський розповів про переговори з Росією і свою сьогоднішню розмову з урядом Ізраїлю. При цьому він підкреслив, що в першу чергу він від імені українців звертався до народу Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

Він підкреслив, що впевнений в тому, що жителі Ізраїлю дуже добре нас розуміють.

"Ізраїль має свої інтереси, стратегію захисту своїх громадян. Ми все це розуміємо. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет намагається знайти переговорний шлях з Росією. І ми за це вдячні, за кожне зусилля, щоб раніше чи пізніше ми почали говорити з Росією, можливо, в Єрусалимі. Це правильне місце, щоб знайти мир, якщо це можливо", - заявив глава держави.