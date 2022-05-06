Зеленский рассказал о спасательной операции из Мариуполя. Штурм РФ "Азовстали" не прекращается

"Сегодня (5 мая, - Ред.) продолжили спасательную операцию из Мариуполя с помощью Организации Объединенных Наций и Комитета Красного Креста. Люди - на пути к безопасной территории", - сказал Зеленский.

По словам президента, уже более 150 человек с завода "Азовсталь" и более 300 граждан из самого Мариуполя и окрестностей, которые на этой неделе вышли по гуманитарному коридору, сейчас получают всю необходимую помощь: медицинскую, финансовую, с восстановлением документов, по связи с родными и близкими.

"Сейчас российские обстрелы и штурм "Азовстали" не прекращаются. Но еще нужно вывезти гражданских - женщин и детей. Много детей, которые там остались. Просто представьте этот ад! А там дети! Более двух месяцев постоянных обстрелов, бомбардировок, постоянной смерти рядом", - отмечает Зеленский.

Глава государства подчеркивает, что украинская сторона ожидает действенный режим "тишины".

"Делаем все, чтобы найти решение для спасения наших военных. Героев, держащих оборону Мариуполя против преобладающего количества оккупантов. Там разные подразделения. У них много раненых. Но они не сдаются. Они удерживают позиции", - сказал президент.