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Зеленский рассказал о спасательной операции из Мариуполя. Штурм РФ "Азовстали" не прекращается

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что из блокированного войсками РФ Мариуполя удалось эвакуировать более 300 человек, а также более 150 мирных жителей с завода "Азовсталь", который оккупанты продолжают обстреливать и не прекращают штурмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Украинского государства.

"Сегодня (5 мая, - Ред.) продолжили спасательную операцию из Мариуполя с помощью Организации Объединенных Наций и Комитета Красного Креста. Люди - на пути к безопасной территории", - сказал Зеленский.

По словам президента, уже более 150 человек с завода "Азовсталь" и более 300 граждан из самого Мариуполя и окрестностей, которые на этой неделе вышли по гуманитарному коридору, сейчас получают всю необходимую помощь: медицинскую, финансовую, с восстановлением документов, по связи с родными и близкими.

"Сейчас российские обстрелы и штурм "Азовстали" не прекращаются. Но еще нужно вывезти гражданских - женщин и детей. Много детей, которые там остались. Просто представьте этот ад! А там дети! Более двух месяцев постоянных обстрелов, бомбардировок, постоянной смерти рядом", - отмечает Зеленский.

Глава государства подчеркивает, что украинская сторона ожидает действенный режим "тишины".

"Делаем все, чтобы найти решение для спасения наших военных. Героев, держащих оборону Мариуполя против преобладающего количества оккупантов. Там разные подразделения. У них много раненых. Но они не сдаются. Они удерживают позиции", - сказал президент.

Напомним, по словам вице-премьер-министра Ирины Верещук, анонсирована эвакуация из Мариуполя 5 мая - сбор запланирован на 12:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем относительно эвакуации людей из окруженного оккупантами завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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