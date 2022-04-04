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Зеленский рассказал канцлеру Австрии о зверствах российских военных в Киевской области

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Глава государства проинформировал о зверствах российских военных в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Зеленского.

Зеленский поблагодарил Австрию в поддержке Украины.

"Побеседовал с Федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Проинформировал о ходе отпора украинского народа агрессии со стороны РФ, об ужасных преступлениях оккупантов в Киевской области. Были единственные в том, что это зло должно быть наказано! Поблагодарил Австрию за поддержку нашего государства", - говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Австрия не намерена поддерживать европейское эмбарго на поставки российского газа. Вена считает, что есть другие варианты ужесточения санкций против России.

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Владимир Зеленский