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Зеленський розповів канцлеру Австрії про звірства російських військових у Київській області

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський поговорив з канцлером Австрії Карлом Нехаммером. Глава держави поінформував про звірства російських військових у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Зеленського.

Зеленський подякував Австрії у підтримці України.

"Поговорив з Федеральним канцлером Австрії Карлом Нехаммером. Поінформував про хід відсічі українського народу агресії з боку РФ, про жахливі злочини окупантів у Київській області. Були єдині в тому, що це зло має бути покарано! Подякував Австрії за підтримку нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Раніше міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що Австрія не має наміру підтримувати європейське ембарго на постачання російського газу. Відень вважає, що є інші варіанти посилення санкцій проти Росії.

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Володимир Зеленський