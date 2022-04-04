Австрия не поддержит эмбарго на российский газ
Австрия не намерена поддерживать европейское эмбарго на поставки российского газа. Вена считает, что есть другие варианты ужесточения санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, у Евросоюза есть другие варианты ужесточения карательных мер против режима президента России Владимира Путина. Таким образом, позиция официальной Вены не изменилась на фоне возросших призывов к прекращению торговли энергоносителями с Россией.
Будучи одним из крупнейших производителей "зеленой" энергии, Австрия по-прежнему использует природный газ для покрытия примерно четверти своих энергетических потребностей. Российский импорт составляет 80% газоснабжения страны.
Напомним, ранее издание Financial Times писало, что послы ЕС в среду, 6 апреля, будут обсуждать возможность эмбарго на российские энергоносители после зверств армии России в украинской Буче.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.