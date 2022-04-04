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Австрия не поддержит эмбарго на российский газ

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Вена, Понедельник 04 апреля 2022 15:56
Австрия не поддержит эмбарго на российский газ Фото: министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг (flickr com minoritenplatz)
Автор: Сергей Новиков

Австрия не намерена поддерживать европейское эмбарго на поставки российского газа. Вена считает, что есть другие варианты ужесточения санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, у Евросоюза есть другие варианты ужесточения карательных мер против режима президента России Владимира Путина. Таким образом, позиция официальной Вены не изменилась на фоне возросших призывов к прекращению торговли энергоносителями с Россией.

Будучи одним из крупнейших производителей "зеленой" энергии, Австрия по-прежнему использует природный газ для покрытия примерно четверти своих энергетических потребностей. Российский импорт составляет 80% газоснабжения страны.

Напомним, ранее издание Financial Times писало, что послы ЕС в среду, 6 апреля, будут обсуждать возможность эмбарго на российские энергоносители после зверств армии России в украинской Буче.

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