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Зеленський розповів, які виплати і компенсації покладені переселенцям

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Київ, Понеділок 18 квітня 2022 00:26
Зеленський розповів, які виплати і компенсації покладені переселенцям Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кабмін затвердив додаткову соціальну допомогу у зв'язку з війною. Кожен переселенець може отримати допомогу на проживання. Щомісяця це 2 тисячі гривень на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а вже з середи - у "Дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

Також уряд розгортає спеціальні пункти для забезпечення тимчасового проживання людей і надання грошової допомоги на залізничних станціях і вокзалах.

Президент нагадав, що триває збір заяв через "Дію" з приводу зруйнованого або пошкодженого житла. Необхідно в обов'язковому порядку подавати заяви, якщо втратили квартиру, будинок або пошкоджені.

Володимир Зеленський також закликав роботодавців намагатися залучати переселенців до роботи. Зараз кожне збережене і додаткове робоче місце - це допомога захисту держави у війні. На кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці. Це 6 тисяч 500 гривень. Заяву можна подати на порталі "Дія".

"Також говорив сьогодні з директором-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталліною Георгієвою. Про забезпечення фінансової стійкості України та підготовку відновлення нашої держави після війни", - зазначив Зеленський.

В ході бесіди були порушені конкретні напрямки можливої співпраці з МВФ як найближчим часом, так і в перспективі декількох років. Прогрес у відносинах України з фондом бачиться відчутним.

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