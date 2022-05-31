Зеленский рассказал, какие территории Украины не являются приоритетными

Украина готова ждать тяжелого вооружения, чтобы освободить оккупированные территории. Однако сейчас главное - сохранить жизнь людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства Владимир Зеленский встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой и на совместном брифинге рассказал о борьбе Украины за оккупированные территории, в частности на востоке.
"На сегодня ситуация самая сложная именно на востоке нашего государства, но наше государство, ВСУ и все мы боремся против российской агрессии. Ситуация сложная на Востоке из-за того, что сосредоточено наибольшее количество техники, военных формирований РФ и предателей, которые являются коллаборантами, сепаратистами, представителями условных ДНР и ЛНР. Они сосредоточили все силы там, чтобы выполнить тот или иной план", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что Украина будет освобождать все оккупированные россиянами территории в пределах украинских границ.
"О планах РФ, привязанных к датам, символам или еще чего-то мы много слышали, иногда этому государству это удается, в Украине - не удалось. К сожалению, некоторые наши города были временно оккупированы. Наши планы понятны, мы будем деоккупировать всю нашу территорию, которая принадлежит исторически нам согласно всем международным законам. Нам все равно, какие планы у РФ", - говорит глава государства.
Он добавляет, что самое главное сейчас, сохранить жизнь людей и Укнаина будет ждать поставок оружия от западных партнеров.
"На Востоке нам сложно из-за того, что не хватает количества соответствующего оружия. Мы не привязуемся к датам деоккупации, мы привязываемся к людям. Если наши шаги, связанные с деоккупацией того или иного региона, будут связаны с десятками тысяч погибших людей, то мы будем ждать на соответствующее оружие, чтобы сохранить по максимуму наших людей. Потому что эти территории без живых украинцев нам честно говоря не в приоритете. Прежде всего мы должны максимально думать о наших людях", - сообщил Зеленский.
Напомним, на Донбассе ситуация остается очень напряженной. Российские военные пытаются точечно собрать превосходящие силы для большего давления на украинских защитников.
Ранее Зеленский отреагировал на блокаду Херсона. Он заявил, что людей пытаются взять в заложники.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.