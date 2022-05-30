Ситуация очень тяжелая. Зеленский назвал ключевые "мишени" оккупантов на Донбассе

На Донбассе ситуация остается очень напряженной. Российские военные пытаются точечно собрать превосходящие силы для осуществления большего давления на украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время видеообращения.

"Там сейчас собраны максимум боевой мощи армии России. Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка и другие населенные пункты остаются для оккупантов ключевыми мишенями в этом направлении", - заявил глава государства.

Напомним, Зеленский рассказал, что украинские военные делают все возможное, чтобы сдержать российское наступление на Северодонецк Луганской области. По словам президента, оккупантам придется заплатить высокую цену за захват города.

Ранее Зеленский отреагировал на блокаду Херсона. Он заявил, что людей пытаются взять в заложники.

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