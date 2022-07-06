Зеленский рассказал, есть ли у него конфликт с Генеральным штабом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии каких-либо недоразумений с Генеральным штабом. Как он отметил, они работают одной командой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского во время совместного брифинга с премьер-министром Ирландии Михолой Мартином.
По словам президента, сегодня состоялось отдельное заседание с военными касаемо резонансного документа, который предусматривал обязательное наличие разрешения на свободное передвижение по Украине у военнообязанных мужчин.
"Решение должно быть отменено, и официальную информацию вы обязательно получите. Детали говорят, что оно принято неправильно и есть согласование по этому решению", - заявил Зеленский.
В то же время он отметил, что не имеет никаких недоразумений с Генштабом, а все несогласованности и ошибки сразу исправляются.
"У нас - война и мы должны работать одной командой. Мы так и работаем. Если есть какая-то несогласованность, надо исправлять эти ошибки, они мелкие, я считаю, по сравнению с этим единство, которое демонстрирует наше государство, народ Украины, наши ВСУ, как мы вместе воюем. Я считаю, что это ни о чем. Ошибки надо исправлять, вот и все", - заявил президент.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня, 6 июля, прибыл в Киев премьер-министр Ирландии Михол Мартин. Позже он посетил Бородянку, Бучу и Ирпень.
Также мы писали и о том, что, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, документ, который предусматривал обязательное наличие разрешения у военнообязанных мужчин на свободное передвижение по Украине - был отправлен на доработку.
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