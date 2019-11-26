Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Зеленский сказал, что тему нормандской встречи во время разговора не обсуждали.

"По поводу разговора с Путиным - мы обсудили, что довольны, что к нам вернулись наши корабли. Обсудили вопросы, нет всего технического оборудования, которое было, чтобы РФ вернула все, что было, можно и больше... Мы не обсуждали темы нормандской встречи, этот диалог будет 9 декабря", - сказал глава государства.

"Мы обсуждали вопросы, нам нужно договориться о новом долгосрочном газовом договоре, это вопрос энергетической безопасности всей Европы", - добавил украинский президент.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский в понедельник, 25 ноября, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили возвращенные украинские корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Напомним, 20 ноября корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" вернулись в Украину после годичного плена. В Военно-морских силах Украины заявили, что корабли вернули в плачевном состоянии. Он заявил, что "россияне их угробили и поснимали даже плафоны, розетки и унитазы". Также пропали либо были уничтожены личные вещи моряков.

В России заявили, что некоторые личные вещи украинских моряков на захваченных кораблях "сгнили из-за влажности", потому что корабли фактически 10 месяцев находились без присмотра.