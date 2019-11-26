Зеленський розповів, про що говорив із Путіним

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що говорив із російським лідером Володимиром Путіним. Про це він сказав у ході спільної прес-конференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд.

Зеленський сказав, що тему нормандської зустрічі під час розмови не обговорювали.

"З приводу розмови з Путіним - ми обговорили, що задоволені, що до нас повернулися наші кораблі. Обговорили питання, що немає всього технічного обладнання яке було, щоб РФ повернула все, що було, можна і більше… Ми не обговорювали теми нормандської зустрічі, цей діалог буде 9 грудня", - сказав глава держави.

"Ми обговорювали питання, що нам потрібно домовитися про новий довгостроковий газовий договір, це питання енергетичної безпеки всієї Європи", - додав український президент.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський у понеділок, 25 листопада, провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, у ході якої вони обговорили повернуті українські кораблі, які були захоплені в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Нагадаємо, 20 листопада кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" повернулися в Україну після річного полону. У Військово-морських силах України заявили, що кораблі повернули в жалюгідному стані. Він заявив, що "росіяни їх угробили і познімали навіть плафони, розетки і унітази". Також зникли або були знищені особисті речі моряків.

У Росії заявили, що деякі особисті речі українських моряків на захоплених кораблях "згнили через вологість", тому що кораблі фактично 10 місяців перебували без нагляду.