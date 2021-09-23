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Президент рассказал Генассамблее ООН о покушении на Шефира: вот цена реформ

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Нью-Йорк, Четверг 23 сентября 2021 00:41
Президент рассказал Генассамблее ООН о покушении на Шефира: вот цена реформ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на Генассамблее ООН о покушении на своего помощника Сергея Шефира. Глава государства назвал это преступление "ценой за реформы" в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского.

"Каждая ночь перед Генассамблеей ООН - бессонная ночь. В 2019 году - это волнение перед первым выступлением, 2020-й вообще был годом без сна для всего мира через COVID-19, а о прошедшей ночи я расскажу подробнее", - сказал Зеленский.

По его словам, в три часа ночи ему поступили десятки звонков о том, что на помощника президента Украины совершено покушение. "12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", - добавил он.

"К счастью, Сергей (Шефир - ред.) жив, к счастью, жизни водителя уже ничего не угрожает", - отметил Зеленский.

Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Posted by Офіс Президента України on Wednesday, September 22, 2021

Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Шефира. Ранения получил водитель, а сам помощник президента в результате нападения не пострадал.

Отметим, США пообещали помочь с расследованием о покушении на Шефира.

Как сообщало РБК-Украина, правоохранители рассматривают несколько версий покушения на Шефира.

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Владимир Зеленский ООН Сергей Шефир
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