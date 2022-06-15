Зеленский рассказал Джонсону о ситуации на поле боя и оборонные нужды Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры государств обсудили ситуацию на поле боя, а также оборонные нужды Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владимира Зеленского.
"На постоянной связи с Борисом Джонсоном. Согласовали позиции накануне важных международных мероприятий. Обсудили ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и угрозы продовольственной безопасности", - написал глава государства.
Напомним, американский президент Джо Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов.
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