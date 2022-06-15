Зеленський розповів Джонсону про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Лідери держав обговорили ситуацію на полі бою, а також оборонні потреби України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського.
"На постійному зв'язку з Борисом Джонсоном. Узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів. Обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та загрози продовольчій безпеці", - написав глава держави.
Нагадаємо, американський президент Джо Байден зателефонував Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів.
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