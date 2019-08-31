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Зеленский рассказал о двух разговорах с Путиным

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Зеленский говорил с Путиным о военнопленных моряках

Президент Владимир Зеленский рассказал о двух разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1".

Зеленский говорил с Путиным о военнопленных моряках.

"У нас нет никаких отношений. Я позвонил ему потому что видел решение трибунала ООН (по морскому праву, - ред.) по поводу возвращения наших моряков. Видел, что все сроки прошли и никто нам не возвращает наших ребят. И я понимал тогда, так как в СМИ была напряженная атмосфера. Особенно в МИД, который очень не хотел допустить моих разговоров с президентом России. Для них не дай Бог вернутся моряки после разговора Зеленского с Путиным", - сказал он.

Зеленский рассказал, что дважды говорил с президентом РФ. По словам президента, они говорили о войне в Донбассе.

"Поэтому я решил ему позвонить, мы познакомились. У нас был разговор где-то 30 минут. Мы говорили о возвращении наших ребят, о следующих шагах, о ситуации на Донбассе, о войне в Донбассе. Он говорил мне информацию, которой он обладает. Я ему говорил об информации, которую знаю я. Это разные информации о том, что происходит на Донбассе. У нас был предметный разговор, потому что мы решили в срок и каким образом мы должны вернуть наших ребят", - добавил он.

Напомним, вчера появилась информация о завершении обмена пленных между Украиной и РФ. Однако в Офисе президента Владимира Зеленского эту информацию опровергли, а в пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили, что переговоры по обмену пленных продолжаются.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский и Путин говорили после очередного обстрела боевиков на Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских бойцов ООС. Также два президента говорили об украинских политзаключенных.

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