Зеленский рассказал о досудебном механизме рассмотрения военных преступлений оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он провел встречу на Банковой с экспертной группой, которая нарабатывает досудебный механизм и досудебное рассмотрение военных преступлений оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.
"Нарабатываем юридический путь ответственности, который будет эффективным и быстрым, насколько это можно, чтобы не ждать десятки лет", - отметил глава государства.
Он также подчеркнул, что варианты такого спецмеханизма будут представлены уже в ближайшее время.
Напомним, Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, после которого заявил, что немецкая позиция меняется в пользу Украины.
Ранее Зеленский назвал условие, при котором Россия может попытаться вернуться в освобожденные города.
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