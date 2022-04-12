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Зеленський розповів про досудовий механізм розгляду військових злочинів окупантів

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що він провів зустріч на Банковій з експертною групою, яка напрацьовує досудовий механізм і досудовий розгляд військових злочинів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.

"Напрацьовуємо юридичний шлях відповідальності, який буде ефективним і швидким, наскільки це можна, щоб не чекати десятки років", - зазначив глава держави.

Він також підкреслив, що варіанти такого спецмеханізму будуть представлені вже найближчим часом.

Нагадаємо, Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, після якої заявив, що німецька позиція змінюється на користь України.

Раніше Зеленський назвав умову, за якої Росія може спробувати повернутися у звільнені міста.

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