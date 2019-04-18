Зеленский рассказал о долге "1+1" перед "Кварталом"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о долге телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому, перед компанией "Студия Квартал 95". Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос журналиста: "Сколько Игорь Коломойский вам денег должен, как минимум?", Зеленский ответил: "Как минимум должен".

По его словам, "Кварталу 95" должен канал "1+1". Зеленский заявил, что телеканал еще не полостью рассчитался с компанией "Квартал 95".

"Нет. Ну не все. Ну как бы, слушайте, ну это ж не про две гривны идет речь. Я могу понять, что у нас с рынком происходит. Мы идем на какие-то все уступки. Где-то снижаем цену, и снижали, особенно после кризиса и так далее. Ничего с этим не сделаешь, ребят. Иногда снижаем, иногда какие-то вещи прощаем. Иногда какие-то вещи остались в столе, скажем так. Ты произвел, а канал сказал: "Не хотим это", - рассказал он.

Напомним, ранее в материале РБК-Украина "Не до смеха: как Владимир Зеленский будет строить президентскую кампанию" говорилось, что у телеканала "1+1"сформировался долг перед студией "Квартал" Владимира Зеленского.

Как утверждали несколько источников РБК-Украина, в том числе и в самом штабе Зеленского, у "1+1" сформировался долг перед "Кварталом" на несколько миллионов долларов. По разной информации, задолженность составляет не менее 4 млн долларов.