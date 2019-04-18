Зеленський розповів про борг "1+1" перед "Кварталом"

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів про борг телеканалу "1+1", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському, перед компанією "Студія Квартал 95". Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

На запитання журналіста: "Скільки Ігор Коломойський вам грошей повинен, як мінімум?", Зеленський відповів: "Як мінімум повинен".

За його словами, "Кварталу 95" повинен канал "1+1". Зеленський заявив, що телеканал ще не повністю розрахувався з компанією "Квартал 95".

"Немає. Ну не все. Ну, слухайте, ну це ж не про дві гривні йде мова. Я можу зрозуміти, що у нас з ринком відбувається. Ми йдемо на якісь всі поступки. Десь знижуємо ціну, і знижували, особливо після кризи і так далі. Нічого з цим не зробиш, хлопці. Іноді знижуємо, іноді якісь речі прощаємо. Іноді якісь речі залишилися в столі, скажімо так. Ти зробив, а канал сказав: "Не хочемо", - розповів він.

Нагадаємо, раніше в матеріалі РБК-Україна "Не до сміху: як Володимир Зеленський буде будувати президентську кампанію" говорилося, що у телеканалу "1+1"сформувався борг перед студією "Квартал" Володимира Зеленського.

Як стверджували кілька джерел РБК-Україна, в тому числі і в самому штабі Зеленського, у "1+1" сформувався борг перед "Кварталом" на кілька мільйонів доларів. За різною інформацією, заборгованість становить не менше 4 млн доларів.