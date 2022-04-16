Зеленский рассказал о будущем мемориальном комплексе о спасении жителей Ирпеня и Бучи от оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о будущем мемориальном комплексе, который будет посвящен спасению жителей Ирпеня и Бучи от российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новое обращение главы государства.

"Готовится проект мемориального комплекса, который расскажет историю разрушенного моста в Киевской области, который соединял Ирпень и Бучу с Киевом. (Расскажет, - Ред.) историю людей, которые спасались по этому мосту от российских оккупантов", - сказал президент.

Зеленский отметил, что на совещании с чиновниками были обсуждены вопросы мемориализации пережитого украинцами во время вторжения РФ и войны.

"Обсудили, как сохранить частицы этого опыта, чтобы он всегда напоминал всем поколениям наших людей, от какого жестокого и бессмысленного нашествия Украина смогла отбиться", - сказал он.