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Зеленский рассказал о будущем мемориальном комплексе о спасении жителей Ирпеня и Бучи от оккупантов

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о будущем мемориальном комплексе, который будет посвящен спасению жителей Ирпеня и Бучи от российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новое обращение главы государства.

"Готовится проект мемориального комплекса, который расскажет историю разрушенного моста в Киевской области, который соединял Ирпень и Бучу с Киевом. (Расскажет, - Ред.) историю людей, которые спасались по этому мосту от российских оккупантов", - сказал президент.

Зеленский отметил, что на совещании с чиновниками были обсуждены вопросы мемориализации пережитого украинцами во время вторжения РФ и войны.

"Обсудили, как сохранить частицы этого опыта, чтобы он всегда напоминал всем поколениям наших людей, от какого жестокого и бессмысленного нашествия Украина смогла отбиться", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Ирпене повреждено более 1 000 зданий, из них более 110 разрушены полностью.

Полномасштабная война в Украине продолжается с 24 февраля уже 52 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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