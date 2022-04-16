Зеленський розповів про майбутній меморіальний комплекс про порятунок жителів Ірпеня та Бучі від окупантів

Президент України Володимир Зеленський розповів про майбутній меморіальний комплекс, який буде присвячений порятунку жителів Ірпеня та Бучі від російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове звернення глави держави.

"Готується проект меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області, який з'єднував Ірпінь і Бучу з Києвом. (Розповість, - Ред) історію людей, які рятувалися по цьому мосту від російських окупантів", - сказав президент.

Раніше повідомлялося, що в Ірпені пошкоджено понад 1 000 будівель, з них понад 110 зруйновані повністю.

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